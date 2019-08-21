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Вход на гостевую трибуну на матч ФК «Ростов» - «Рубин» будет бесплатным

Вход на гостевую трибуну на матч ФК «Ростов» - «Рубин» будет бесплатным
В воскресенье, 25 августа, на «Ростов Арене» в рамках 7-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт матч ФК «Ростов» - «Рубин». Хозяева поля приняли решение сделать вход на гостевую трибуну бесплатным. Об этом сообщили в донском клубе.
- Футбольные клубы «Ростов» и «Рубин» связывают долгие дружеские отношения. В связи с этим руководство нашего клуба приняло решение сделать бесплатным для поклонников казанцев вход на гостевой сектор «Ростов Арены», - рассказали в пресс-службе «жёлто-синих».

В настоящее время в активе «Ростова» - 11 очков. Команда занимает в турнирной таблице третье место.

Напомним, предыдущий матч с «Уфой» донские футболисты проиграли. Встреча закончилась со счётом 0:2.

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