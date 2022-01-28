Весь молодежный состав ГК «Ростов-Дон» признали лучшим в матче против ЦСКА

Фото: ГК «Ростов-Дон»

Молодежная сборная гандбольного клуба «Ростов-Дон» стала лучшей в матче OLIMPBET Суперлиги-21/22 против ЦСКА. Болельщики отдали юным спортсменкам больше половины голосов. Об этом сообщает пресс-служба «желто-черных».Несмотря на то, что «молодежка» уступила соперникам с достаточно серьезным отрывом, болельщики отдали им 52,09% голосов. Отдельно зрители выделили Алину Чернову (38,25%) и Анастасию Казьменко (31,88%).Напомним, что матч OLIMPBET Суперлиги-2021/22 против ЦСКА состоялся 27 января в ростовском Дворце спорта. Прямо перед матчем в донской команде у нескольких игроков подтвердился коронавирус. Перенести игру оказалось невозможным, и в основу вышла «молодежка». Юные спортсменки уступили соперникам со счетом 17:39, однако получили аплодисменты трибун в свой адрес.