Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

Весь молодежный состав ГК «Ростов-Дон» признали лучшим в матче против ЦСКА

Весь молодежный состав ГК «Ростов-Дон» признали лучшим в матче против ЦСКА

Молодежная сборная гандбольного клуба «Ростов-Дон» стала лучшей в матче OLIMPBET Суперлиги-21/22 против ЦСКА. Болельщики отдали юным спортсменкам больше половины голосов. Об этом сообщает пресс-служба «желто-черных».

Несмотря на то, что «молодежка» уступила соперникам с достаточно серьезным отрывом, болельщики отдали им 52,09% голосов. Отдельно зрители выделили Алину Чернову (38,25%) и Анастасию Казьменко (31,88%).

Напомним, что матч OLIMPBET Суперлиги-2021/22 против ЦСКА состоялся 27 января в ростовском Дворце спорта. Прямо перед матчем в донской команде у нескольких игроков подтвердился коронавирус. Перенести игру оказалось невозможным, и в основу вышла «молодежка». Юные спортсменки уступили соперникам со счетом 17:39, однако получили аплодисменты трибун в свой адрес.
Фото: ГК «Ростов-Дон»
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.