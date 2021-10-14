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Виктория Калинина из «Ростов-Дона» стала лучшим игроком в матче с «Астраханочкой»

Виктория Калинина из «Ростов-Дона» стала лучшим игроком в матче с «Астраханочкой»
Донская гандболистка Виктория Калинина стала лучшей в матче с «Астраханочкой». За спортсменку болельщики отдали более 56% голосов, сообщает пресс-служба ГК «Ростов-Дон».

В тройку, кроме Калининой, вошли Анна Лагерквист и Галина Габисова. Интересно, что Лагерквист забила наибольшее количество мячей противнику, однако лучшей в матче не стала.

Игра закончилась победой ростовчанок со счетом 31:22. В таблице российской Суперлиги дончанки занимают первое место. Следующая игра состоится 17 октября против соперниц из Черногории.
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