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Левая крайняя ГК «Ростов-Дон» Виктория Борщенко стала лучшей в матче с «Кубанью»

Левая крайняя ГК «Ростов-Дон» Виктория Борщенко стала лучшей в матче с «Кубанью»

Левая крайняя гандбольного клуба «Ростов-Дон» Виктория Борщенко — лучший игрок в матче против «Кубани». Результаты голосования опубликовала пресс-служба донской команды.

За спортсменку отдала свои предпочтения большая часть болельщиков — 61,49%. Последующие места в рейтинге лучших заняли левая крайняя Кристина Кожокарь (29,6%) и правая крайняя Юлия Маганарова (25%).

Напомним, что матч Olimpbet Суперлиги-2021/22 состоялся 11 января. Победа женского гандбольного клуба «Ростов-Дон» была просто разгромной. «Желто-черные» обыграли «Кубань» со счетом 45:26. Виктория Борщенко принесла команде 13 очков - не всем под силу забить такое количество мячей даже за две игры. Безусловно, 35-летняя гандболистка стала звездой этой встречи.
Фото: yandex.ru
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