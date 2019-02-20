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Тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин выложил фото своего военного билета

Тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин выложил фото своего военного билета
Валерий Карпин, главный тренер футбольного клуба «Ростов» показал свой военный билет. Он прозодил службу в Эстонии, где родился и вырос.

Опубликовав фото, он поздравил мужчин с праздником. Подписчики присоединились к его поздравлениям, за шесть часов пост набрал более 20 тысяч «лайков».

Валерий Карпин родился в Эстонии. В восемь лет он стал увлекаться футболом. Когда подрос, стал выступать за эстонские футбольные клубы. В 21 год его пригласили в «Московский спартак». За жизнь он сменил много клубов, с 1992 по 2003 выступал за сборную России.

В 2003 он пришёл главным тренером в «Спартак». Затем возглавлял «Мальорку» (Испания) и «Торпеду» (Россия, Армавир). В декабре 2017 года Карпин пришёл в «Ростов», с которым заключил контракт на два с половиной года.

В феврале 2019-го он отпраздновал своё 50-летие.

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