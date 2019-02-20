Тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин выложил фото своего военного билета



Валерий Карпин, главный тренер футбольного клуба «Ростов» показал свой военный билет. Он прозодил службу в Эстонии, где родился и вырос.



Опубликовав фото, он поздравил мужчин с праздником. Подписчики присоединились к его поздравлениям, за шесть часов пост набрал более 20 тысяч «лайков».



Валерий Карпин родился в Эстонии. В восемь лет он стал увлекаться футболом. Когда подрос, стал выступать за эстонские футбольные клубы. В 21 год его пригласили в «Московский спартак». За жизнь он сменил много клубов, с 1992 по 2003 выступал за сборную России.



В 2003 он пришёл главным тренером в «Спартак». Затем возглавлял «Мальорку» (Испания) и «Торпеду» (Россия, Армавир). В декабре 2017 года Карпин пришёл в «Ростов», с которым заключил контракт на два с половиной года.



В феврале 2019-го он отпраздновал своё 50-летие.