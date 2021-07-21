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Валерий Карпин - новый главный тренер сборной России по футболу

Валерий Карпин - новый главный тренер сборной России по футболу
Наставник футбольного клуба «Ростов» возглавил сборную Россию. Контракт действует до 31 декабря с возможностью дальнейшего продления. Об этом 23 июля сообщили на сайте РФС (Российского футбольного союза).

Изначально Карпину предлагали возглавить национальную команду в июле. Но тренер отказался из-за подготовки ростовчан к Российской Премьер-Лиге. Тренер выдвинул условие: он возглавит сборную России, но при этом продолжит работать с донским ФК. Через несколько недель стороны согласились с условиями и подписали контракт.

Напомним, по результатам чемпионата Европы 2020 года сборная России разгромно проиграла Дании в третьем туре группового этапа. Для того чтобы пройти дальше, подопечным Станислава Черчесова нужна была хотя бы ничья. Из-за этого команда заняла последнее место в квартете и вылетела. После этого и освободилось место главного тренера сборной России.

Теги: ФК Ростов

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