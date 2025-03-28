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ГК «Ростов-Дон» одержал победу над «Черноморочкой» в домашнем матче

ГК «Ростов-Дон» одержал победу над «Черноморочкой» в домашнем матче
ГК «Ростов-Дон» одержал победу над «Черноморочкой» в домашнем матче. Встреча состоялась в Ростове-на-Дону 28 марта в крытом футбольном манеже.

С первых минут игры команды показали равную борьбу. Первый тайм завершился со счётом 13:15 в пользу «Черноморочки».

Во втором тайме игра стала более напряжённой. «Ростов-Дон» смог переломить ход встречи и добиться победы. Итоговый счёт — 27:24 в пользу донской команды.

Кристина Кожокарь больше всего забила мячей. Она забросила восемь мячей в ворота соперниц.
Фото: Ростов-Дон
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