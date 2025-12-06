Новости
ФК «Ростов» одержал уверенную победу над «Рубином» в последнем матче года

ФК «Ростов» одержал уверенную победу над «Рубином» в последнем матче года. Игра прошла 6 декабря в Ростове-на-Дону.

Счет был открыт лишь во втором периоде встречи. Игрок ростовской команды Алексей Миронов забил гол на 52-й минуте. Следом за ним Егор Голенков увеличил счет до двух очков на 67-й минуте. «Рубину» так и не удалось забить мяч в ворота южан. Финальный счет остался в пользу ростовской команды - 2:0.

Следующая игра у «Ростова» пройдет уже в новом году. На выезде 28 февраля игроки встретятся на поле с «Краснодаром».
Фото: ФК «Ростов»
