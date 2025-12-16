В сезоне 2025/26 домашние матчи "Ростова" зрители стали посещать меньше

Фото: ФК Ростов

По данным статистики РПЛ, в сезоне 2025/26 средняя посещаемость матчей донской команды составила 11,7%, что на 2,6% ниже, чем в предыдущем сезоне.Эта тенденция связана со снижением как продаж билетов, так и приобретения фирменной атрибутики клуба «Ростов».Аналитики отмечают, что в текущем году рекламное продвижение матчей и самого клуба в Ростове-на-Дону заметно сократилось по сравнению с прошлым годом. По средней посещаемости донской клуб располагается на 9-й позиции среди 16 команд Российской Премьер-Лиги.Стоит отметить, что по данному показателю «Балтика», ранее выступавшая в первой лиге, значительно опередила «Ростов». Калининградская команда заняла 4-е место, продемонстрировав посещаемость в 17,5%.