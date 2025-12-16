Жителям Ростова дали рекомендации молчать в День Ивана Молчальника

Фото: Нейросеть

Согласно народному календарю, 16 декабря празднуют День Ивана Молчальника. В старину в этот день старались меньше говорить и даже писать. Люди верили, что это поможет обрести красноречие в будущем году.В этот день верующие вспоминают преподобного Иоанна. Святой известен своим многолетним обетом молчания. Он дал обещания не говорить, чтобы даже собственная речь не отвлекала его от молитв. Общался лишь с помощью знаков или коротких записок.Около девяти лет Иоанн провел в пещере, где питался только дикими растениями. По преданию говориться, что однажды на преподобного напали разбойники. Тогда к пещере пришел лев, который разогнал всех незваных гостей.Святой способен был исцелить болезни, особенно связанные с речью и нервными расстройствами.На Руси в этот день старались хранить безмолвие. Люди полагали, что воздержание от пустых разговоров одарит красноречием в следующем году. Из-за этого на протяжении дня жители максимально ограничивали общение. Даже молитвы перед иконой проводили «про себя». Также обмениваться записками в праздник не рекомендовали. Согласно поверьям, это могло спровоцировать головные боли.16 декабря старались ложиться спать как можно раньше. Предки верили, что после после захода солнца по улицам ходит нечисть. Встреча с ней предвещала человеку неприятности.В день Ивана Молчальника не рекомендуется давать обещания. Люди полагают, что тогда выполнить их не удастся. Также под запретом крики с руганью. Из-за этого могут возникнуть проблемы со здоровьем. А много разговоров может притянуть в жизнь неприятности. Не стоит и делиться своими успехами. Это может стать поводом для сплетен и зависти.16 декабря можно заняться спокойными делами. Например, рукоделием или чтением. А вечер отлично подойдет для осмысленной беседы. После заката можно тихо пообщаться с семьей, обсудив важные планы или затронув добрые воспоминания.Согласно народным приметам далекий лай собак ведет к возможной оттепели. Если солнце садится в ясном небе, стоит ждать морозы. Ветер в этот день сулит промозглую и ветреную погоду до самого Нового года. Иней на деревьях говорит о хорошем урожае в будущем году. Также, если на Ивана Молчальника снег падает тихо, крупными хлопьями, зима будет снежной и мягкой.