Полина Диброва назвала причину, по которой бросила бывшего супруга

Полина Диброва назвала причину, по которой бросила бывшего супруга
Названа причина почему Полина Диброва бросила бывшего мужа. Своими мыслями она поделилась на празднике женского клуба.

Напомним, Дмитрий и Полина Дибровы развелись еще в сентябре этого года. Причиной расставания стала измена женщины с 50-летним бизнесменом Романом Товстиком. Многодетная мама старалась не комментировать развод. Однако потом стала часто давать интервью.
Девушка просто поняла, что влюблена в другого.

- Так сложились обстоятельства, что я влюбилась в другого человека. Любовь появляется, когда ты уже готов к этой новой любви. Что-то уже в прежних отношениях не так, и чего-то не хватает. Поэтому ты можешь сколько угодно делать вид, что всё хорошо, но внутри себя ты понимаешь, что всё закончилось. Я поняла это, потому что обратила внимание на другого мужчину, - добавила Диброва.
Фото: СоцСети
