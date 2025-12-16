Полина Диброва назвала причину, по которой бросила бывшего супруга

Фото: СоцСети

Названа причина почему Полина Диброва бросила бывшего мужа. Своими мыслями она поделилась на празднике женского клуба.Напомним, Дмитрий и Полина Дибровы развелись еще в сентябре этого года. Причиной расставания стала измена женщины с 50-летним бизнесменом Романом Товстиком. Многодетная мама старалась не комментировать развод. Однако потом стала часто давать интервью.Девушка просто поняла, что влюблена в другого.- Так сложились обстоятельства, что я влюбилась в другого человека. Любовь появляется, когда ты уже готов к этой новой любви. Что-то уже в прежних отношениях не так, и чего-то не хватает. Поэтому ты можешь сколько угодно делать вид, что всё хорошо, но внутри себя ты понимаешь, что всё закончилось. Я поняла это, потому что обратила внимание на другого мужчину, - добавила Диброва.