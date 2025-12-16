Фото: Дондей

В центре Ростова в гостинице постоялец устроил поножовщину. ЧП случилось в Ленинском районе 13 декабря.Вечером между двумя постояльцами возник конфликт, который перерос в драку. В результате один из участников взялся за нож и нанес удар в шею 35-летнему мужчине.Громкий шум услышал администратор и нажал тревожную кнопку. На место происшествия приехали сотрудники Росгвардии. Пострадавшему была оказана медпомощь, а нападавшего вскоре задержали. Им оказался 26-летний ростовчанин.