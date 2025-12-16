Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В центре Ростова в гостинице постоялец устроил поножовщину

В центре Ростова в гостинице постоялец устроил поножовщину
В центре Ростова в гостинице постоялец устроил поножовщину. ЧП случилось в Ленинском районе 13 декабря.

Вечером между двумя постояльцами возник конфликт, который перерос в драку. В результате один из участников взялся за нож и нанес удар в шею 35-летнему мужчине.

Громкий шум услышал администратор и нажал тревожную кнопку. На место происшествия приехали сотрудники Росгвардии. Пострадавшему была оказана медпомощь, а нападавшего вскоре задержали. Им оказался 26-летний ростовчанин.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.