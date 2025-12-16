Экс-главу Цимлянского района будут судить за халатность

Фото: администрация Цимлянска.

Бывший глава администрации Цимлянского района Павел Разумовский пойдет под суд за халатность. Информация об этом поступила из регионального управления Следственного комитета Российской Федерации.Стоит напомнить, что Разумовский оставил свой пост в сентябре этого года. Его уход связывают с волной недовольства среди населения и последующим приездом губернатора в Цимлянск. Жители активно выражали недовольство недостаточным взаимодействием с муниципальными властями и игнорированием их запросов. В начале октября экс-чиновник был задержан сотрудниками правоохранительных органов, а 8 октября суд постановил для него меру пресечения в виде запрета определенных действий.Как уточнили в прокуратуре Ростовской области, уголовное дело с обвинительным заключением направили на рассмотрение по существу в суд.Следствие выяснило, что в ноябре 2023 года, в период пребывания на посту главы администрации, Разумовский подтвердил завышенную стартовую стоимость контракта на обслуживание дорог и пешеходных зон, основываясь на устаревших нормах. Это привело к проведению торгов и заключению соглашения по неоправданно высокой цене. Это нанесло ущерб районному бюджету в размере более двух миллионов рублей.