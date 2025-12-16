Сразу несколько старинных особняков появились на рынке недвижимости в Ростове

Фото: Авито

В историческом центре Ростова-на-Дону на продажу выставлен целый ряд старинных домов, представляющих высокую культурно-историческую ценность. Объявления об этом появились на популярной онлайн-платформе, привлекая внимание потенциальных покупателей и ценителей старины.Среди самых привлекательных предложений – дом Давыдова, расположенный по адресу ул. Красных Зорь, 141/18. Это двухэтажное здание площадью около 500 квадратных метров, расположенное на участке в 400 квадратных метров. Он был построен в конце 19 века для управляющего мельницей Парамонова. В настоящее время в цокольном этаже находится паб, а на верхних этажах – офисы. Здание уже неоднократно пытались продать. Текущая цена снижена до 65 миллионов рублей, что делает его более привлекательным, чем предыдущее предложение за 85 миллионов. По словам продавца, в доме проведена реставрация с сохранением старинного кирпича и заменой оконных и дверных проемов.Еще один значимый объект для приобретения — известный кластер на улице Чехова, 35/30. Трехэтажное здание в стиле эклектики, возведенное в конце XIX века, имеет статус памятника культурного наследия регионального значения. В 1913 году здесь размещалось Ростовское-на-Дону биржевое общество. Сегодня владелец оценивает свою собственность в 200 миллионов рублей, подчеркивая отличное состояние здания и его популярность.Завершает список привлекательных предложений доходный дом купца Бейхмана, расположенный по адресу Большая Садовая, 90. Этот трехэтажный особняк в стиле неоклассической эклектики, выстроенный в 1890 году, также признан объектом культурного наследия. Его цена составляет 56 миллионов рублей. Общая площадь здания составляет 600 квадратных метров, на первом этаже расположены магазины, а на верхних этажах — жилые помещения.Отметим, что на старинные здания и особняки в донской столице периодически появляются на торгах. Так, за 20 миллионов рублей в историческом центре Ростова-на-Дону планируют продать особняк балерины Феи Балабиной.