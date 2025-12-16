В соцобъекты и жилые дома Ростова вернули отопления после аварии на ТЭЦ-2

Фото: соцсети

В Ростове после аварии на ТЭЦ-2 возобновили подачу тепла в жилые дома и социальные учреждения. Информирует глава города Александр Скрябин.Департамент ЖКХ и энергетики сообщил, что отопление включили во всех социальных учреждениях. Все 1400 многоквартирных домов, ранее отключённых от тепла, теперь подключены к системам теплоснабжения.Александр Скрябин отметил, что батареи будут нагреваться постепенно из-за наполнения системы. В администрации города посоветовали обращаться в управляющие компании своего района, если тепло в квартиры не поступило.Напомним, что авария на ТЭЦ-2 случилась утром 15 декабря, оставив тысячи людей без тепла в холодное время года. Школы и детские сады, попавшие в зону отключения, временно приостановили свою работу. С 17 декабря дошкольные учреждения возобновили приём детей, а вторая смена в школах вернулась к обычным занятиям.