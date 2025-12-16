Ростовчане готовятся к Новому году: в городе открылись елочные базары и ярмарки
Администрация Ростова-на-Дону опубликовала список адресов официальных елочных базаров и новогодних ярмарок, где горожане могут приобрести главный атрибут праздника – живую ель. Всего в городе утверждено 24 места для законной продажи новогодних деревьев.
Приобрести елку к Новому году можно по следующим адресам:
ул. Московская, 50а и 52а;
площадь Ленина (северная часть);
ул. Волкова, 2 и пересечение ул. Волкова и пр. Космонавтов;
пр. Михаила Нагибина, 19;
ул. Таганрогская, 116;
ул. Добровольского, 20 и 30;
пересечение ул. Зорге и пр. Стачки;
ул. Коммунистический, 27б и 42;
ул. Стачки, 231;
ул. Зорге, 39;
ул. Горького, 159;
пр. Маршала Жукова, 36/5;
площадь Карла Маркса (справа от монумента);
ул. Фурмановская, 150;
ул. Рабочая, 1;
2-я Краснодарская, 159 и пересечение 2-й Краснодарской и Аллеи Роз;
ул. Коммунистический, 27;
ул. Ленина, 127;
пр. Ворошиловский, 105.
Помимо елочных базаров, в городе работают новогодние ярмарки по адресам: Фурмановская, 150; Волкова/Космонавтов; площадь Карла Маркса.