Ростовчане готовятся к Новому году: в городе открылись елочные базары и ярмарки

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

Администрация Ростова-на-Дону опубликовала список адресов официальных елочных базаров и новогодних ярмарок, где горожане могут приобрести главный атрибут праздника – живую ель. Всего в городе утверждено 24 места для законной продажи новогодних деревьев.Приобрести елку к Новому году можно по следующим адресам:ул. Московская, 50а и 52а;площадь Ленина (северная часть);ул. Волкова, 2 и пересечение ул. Волкова и пр. Космонавтов;пр. Михаила Нагибина, 19;ул. Таганрогская, 116;ул. Добровольского, 20 и 30;пересечение ул. Зорге и пр. Стачки;ул. Коммунистический, 27б и 42;ул. Стачки, 231;ул. Зорге, 39;ул. Горького, 159;пр. Маршала Жукова, 36/5;площадь Карла Маркса (справа от монумента);ул. Фурмановская, 150;ул. Рабочая, 1;2-я Краснодарская, 159 и пересечение 2-й Краснодарской и Аллеи Роз;ул. Коммунистический, 27;ул. Ленина, 127;пр. Ворошиловский, 105.Помимо елочных базаров, в городе работают новогодние ярмарки по адресам: Фурмановская, 150; Волкова/Космонавтов; площадь Карла Маркса.