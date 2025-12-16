Ростовчанин получил три года колонии за ножевое ранение незнакомцу в подъезде

Фото: Rostov.ru

В Ростове-на-Дону в Октябрьском районном суде вынесли приговор в отношении местного жителя, напавшего с ножом на прохожего в подъезде.Инцидент произошел на лестничной площадке жилого дома 2 февраля. Два молодых парня зашли в открытый подъезд, чтобы спрятаться от холода. Михаил Л., увидел их на лестничной клетке своего этажа и подумал, что это наркоманы. Он решил пресечь беспорядки. Мужчина взял нож в своей квартире вышел из квартиры.Один из друзей уже ушел, а другой остался — он ждал с занятий свою девушку, которая училась неподалеку.Михаил начал требовать, чтобы парень ушел, грубо оскорбляя его. Парень ничего ему не ответил и двинулся к лифту, чтобы спуститься и уйти. Михаилу это движение показалось угрожающим. Он пошел в нападение. Сначала он бил парня кулаком по лицу, а потом ударил ножом.Истекая кровью, парень кинулся по лестнице вниз. Михаил было погнался за ним, но потом увидел кровь на лезвии ножа и понял, что сделал.Он вызвал «скорую помощь» и сам позвонил в полицию.У парня диагностировали проникающее ранение живота с повреждением печени и внутренним кровотечением. Это классифицируется, как вред здоровью, опасный для жизни.Михаил полностью признал вину, раскаялся и содействовал следствию.Суд установил, что в парень не делал ничего угрожающего и не провоцировал конфликт.Михаила осудили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Вынося приговор, суд учел как тяжесть преступления, так и смягчающие обстоятельства: явку с повинной, раскаяние, наличие у мужчины на иждивении малолетнего ребенка.Окончательный приговор — три года лишения свободы в колонии общего режима.