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ЖФК «Ростов» покинула центральный защитник Надежда Колтакова

ЖФК «Ростов» покинула центральный защитник Надежда Колтакова
ЖФК «Ростов» покинула центральный защитник Надежда Колтакова. Информацию об этом сообщили в соцсетях клуба 20 января.

Донской клуб достиг соглашения по трансферу с московским «Динамо».

Надежда Колтакова выступала за «Ростов» с момента основания клуба. Она начала свою карьеру на профессиональном уровне в 2009 году в составе «Звезды» из Звенигорода. Там она провела два сезона в Высшей лиге России.

В 2011 году Колтакова перешла в «Россиянку», где стала чемпионкой России в сезоне-2011/12 и серебряным призером в сезоне-2012/13. Она играла за этот клуб до 2014 года, проведя более 45 матчей в чемпионате страны и участвуя в еврокубках.

В 2015 году она перешла в «Зоркий», но из-за травмы пропустила часть сезона, сыграв всего 6 матчей. В 2016 году ее рассматривали в белорусском клубе «Надежда», но в итоге она оказалась в команде первой лиги «Дончанка» из Азова. В 2017 году в составе этого клуба выступала в высшей лиге.

В 2018 году она перешла в клуб «Рязань-ВДВ», где стала чемпионкой России и финалистом Кубка страны. В 2021 году она присоединилась к ЖФК «Ростов».
Фото: ЖФК Ростов
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