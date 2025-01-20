Фото: ЖФК Ростов

ЖФК «Ростов» покинула центральный защитник Надежда Колтакова. Информацию об этом сообщили в соцсетях клуба 20 января.Донской клуб достиг соглашения по трансферу с московским «Динамо».Надежда Колтакова выступала за «Ростов» с момента основания клуба. Она начала свою карьеру на профессиональном уровне в 2009 году в составе «Звезды» из Звенигорода. Там она провела два сезона в Высшей лиге России.В 2011 году Колтакова перешла в «Россиянку», где стала чемпионкой России в сезоне-2011/12 и серебряным призером в сезоне-2012/13. Она играла за этот клуб до 2014 года, проведя более 45 матчей в чемпионате страны и участвуя в еврокубках.В 2015 году она перешла в «Зоркий», но из-за травмы пропустила часть сезона, сыграв всего 6 матчей. В 2016 году ее рассматривали в белорусском клубе «Надежда», но в итоге она оказалась в команде первой лиги «Дончанка» из Азова. В 2017 году в составе этого клуба выступала в высшей лиге.В 2018 году она перешла в клуб «Рязань-ВДВ», где стала чемпионкой России и финалистом Кубка страны. В 2021 году она присоединилась к ЖФК «Ростов».