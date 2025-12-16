Сквер у здания правительства Ростовской области преобразят

Фото: Яндекс Карты

В Ростове-на-Дону планируют обновить сквер напротив здания правительства области. Об этом стало известно из объявления на сайте госзакупок.На разработку проекта выделено около 9,2 миллиона рублей. Заказчик — МКУ «УЖКХ Ростова».Подрядчик должен создать проект реставрации, который сохранит значимые объекты культурного наследия: фонтан с фигурами львов и памятник красным конникам. Кроме того, будет благоустроена вся территория площади Советов. Общая площадь работ превысит 21 тысячу квадратных метров, и проект должен охватить все эти зоны.Заявки на участие в тендере принимаются до 14 января. Победители будут объявлены 15 января, после чего с ними заключат контракт. Финансирование проекта проведут из городского бюджета, а завершить работы планируют к концу 2026 года.