В Ростовской области объявили беспилотную опасность вечером 16 декабря

В Ростовской области объявили беспилотную опасность вечером 16 декабря. Сообщение от РСЧС поступило около 17:00.

Жителям донского региона дали рекомендации покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения, а также не подходить к окнам. 
Фото: РСЧС
