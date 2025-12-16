Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

В Ростовской области водитель грузовика погиб в ДТП. Трагедия произошла вечером 16 декабря.На трассе М-4 «Дон», на 957-м километре в Красносулинском районе, водитель грузовика «Скания» потерял контроль над управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с водителем «ГАЗели». По предварительным данным, 54-летний водитель «ГАЗели», скончался на месте происшествия до приезда медиков.Из-за аварии образовалась значительная пробка, поэтому водителям рекомендуется использовать альтернативные маршруты. Один из таких вариантов путь через 961-й километр трассы М-4 «Дон».