Иранец Мохаммад Мохеби покидает «Ростов»

Фото: ФК «Ростов»

Иранский футболист Мохаммад Мохеби уходит из «Ростова». Об этом рассказал «Матч ТВ» генеральный директор дончан Игорь Гончаров.Мохаммад Мохеби выступал в «Ростове» с 2023 года. Однако в конце июня между игроком и клубом истекает контракт, который не будет продлен.— Да, у Мохеби контракт заканчивается. Это правда. Про остальных такого сказать нельзя, — сказал Игорь Гончаров.Мохаммад Мохеби выступит на чемпионате мира 2026 года в составе своей национальной команды.