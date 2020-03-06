ФК «Ростов» оштрафовали после матча с ЦСКА



Футбольный клуб «Ростов» получил штраф после матча с московским ЦСКА. Об этом 12 марта сообщил глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц.



«Жёлто-синие» должны выплатить 70 тысяч рублей за скандирование болельщиками ненормативной лексики. Также клуб получил предупреждение о том, что при повторном нарушении в отношении него будут приняты более жёсткие санкции. Также с команды взыскали 50 тысяч рублей за два несогласованных баннера на трибунах.



В свою очередь ЦСКА должен заплатить 90 тысяч рублей за скандирование фанатами бранных слов. Тренер москвичей Сергей Овчинников оштрафован на 10 тысяч за выход за пределы технической зоны.



Матч «Ростов» - ЦСКА прошёл 9 марта в донской столице. Встреча закончилась победой «жёлто-синих» со счётом 3:2.