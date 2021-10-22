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В ФК «Ростов» назначили нового тренера

В ФК «Ростов» назначили нового тренера
В футбольном клубе «Ростов» назначили главного тренера. Им стал тренер вратарей Виталий Кафанов. Об этом 26 октября сообщили «желто-синие». 61-летний специалист уже приступил к новым обязанностям.

Виталий Кофанов начал свою тренерскую карьеру 20 лет назад. В 2019 году он заключил контракт с донской командой на должность старшего тренера. Через пару лет вошел в тренерский состав национальной сборной в качестве тренера вратарей.

Заур Тедеев, временно тренировавший основной состав, продолжит работать в статусе старшего тренера.

Напомним, после ухода Валерия Карпина в сборную России, донскую команду возглавлял Юрий Сёмин. Однако после серии неудач ФК «Ростов» он подал в отставку.
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Теги: ФК Ростов футбол в Ростове

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