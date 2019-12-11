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В молодёжном составе ФК «Ростов» назначили старшего тренера

В молодёжном составе ФК «Ростов» назначили старшего тренера
Нового старшего тренера назначили в молодёжном составе футбольного клуба «Ростов». Должность занял Заур Тедеев. Об этом 13 декабря рассказали в пресс-службе «жёлто-синих».

Ранее Тедеев работал в клубе руководителем программы развития молодёжного футбола. С ним детско-юношеские команды выиграли в нескольких матчах международных турниров, также «Ростов» стал победителем первенства России среди команд с футболистами 2002 года рождения.

Заур Тедеев во время своей футбольной карьеры играл за владикавказские «Спартак-Аланию» и «Автодор». Работать тренером он начал в 2007-м. Возглавлял «Автодор», «Беслан-ФАЮР», «Аланию» и «Атырау».

Александр Черкес, который тренировал «молодёжку» до лета 2019 года, займёт в клубе другую должность.

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