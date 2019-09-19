Нового тренера назначили в «СКА» Ростов-на-Дону



В ростовский «СКА» назначили нового тренера вратарей. О том, что Андрей Гребещенко приступил к работе, сообщили 23 сентября в пресс-службе клуба.



Гребещенко является бывшим игроком армейцев. К тому же он — один из рекордсменов «СКА» по количестве проведённых игр. В активе голкипера числится 287 матчей.



Футболист — воспитанник спортивной школы «СКА», так что за клуб он играет с самого детства. Порядка девяти лет он играл за ростовских армейцев. Также выступал в составе клубов «Альтернатива», «Батайск», «Ника» и «Электрон».



Спустя годы он вернулся в «СКА» тренером вратарей.