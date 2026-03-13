Донские власти могут получить право снимать охранный статус с ОКН

Государственная Дума в первом чтении одобрила поправки к Федеральному закону № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». Изменения позволяют регионам исключать из Единого государственного реестра объекты культурного наследия регионального и муниципального значения, лишая их охранного статуса.Сейчас для снятия с дома статуса объекта культурного наследия требуется пройти ряд юридических процедур. Исключить объект из реестра можно только на основании акта Правительства России.Согласно новым поправкам, уровень охраны объектов будет учитываться при принятии решений. Федеральные органы смогут исключать из реестра только федеральные объекты, а региональные власти — региональные и местные объекты. Однако для этого необходимо получить согласование с Министерством культуры Российской Федерации.В случае принятия законопроекта в окончательной редакции, субъекты Российской Федерации получат право аннулировать охранный статус объектов, что может иметь важное значение для участков, представляющих интерес с точки зрения строительства.Представители организации по защите культурного наследия «Внимание» подчеркнули, что практика последних лет показывает: исключение объектов из реестра и лишение их охранного статуса часто приводят к их сносу.