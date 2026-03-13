Уголовное дело возбудили после столкновения теплоходов в Таганрогском заливе

Фото: Нейросеть

Следственные органы Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России (СК России) возбудили уголовное дело по факту столкновения двух грузовых теплоходов. Инцидент произошел в Таганрогском заливе в январе этого года.Согласно сообщению ведомства, результатом столкновения стало причинение материального ущерба собственникам судов на сумму свыше 19 миллионов рублей.По факту происшествия расследуется уголовное дело по статье Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта».Эта статья предусматривает ответственность в виде штрафа, ограничения свободы, принудительных работ или лишения свободы на срок до двух лет. Следствие устанавливает все обстоятельства, приведшие к столкновению, а также степень вины участников происшествия.