В парке-птиц «Малинки» японских макак переселят в уличный вольер

Фото: парк-птиц "Малинки".

В парке-птиц «Малинки» японских макак после карантина переселят в уличный вольер. Об этом сообщили сотрудники 13 марта.Напомним, японские макаки попали в донской регион из Италии. После транспортировки они прошли карантин. Специалисты осмотрели животных, собрали анализы и провели вакцинацию. Также внимание уделили диагностике особо опасных инфекций, включая обезьянью оспу.После карантина обезьян выпустят в уличный вольер. Животные будут радовать глаз горожан уже 14-15 марта.Японский макак — один из видов макак. Обитают макаки в субтропических и субальпийских лесах. В северной части ареала — в прохладных умеренно-лиственных и широколиственных лесах, а в южной — вечнозелёных широколиственных лесах.