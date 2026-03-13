В Ростове местные жители просят благоустроить детскую площадку на улице Таганрогская

Жители Октябрьского района просят благоустроить детскую площадку на улице Таганрогская. В комментариях под постом главы города ростовчане просят благоустроить территорию площадки.Ростовчанин Иван рассказал, что детская площадка по адресу Таганрогская, 120 уже длительное время находится в плохом состоянии. Вместо нормального покрытия там грязь и лужи. Для развлечений детей доступна только одна качеля. А в качестве ограды – бетонные плиты. Ростовчане поделились снимками территории и надеются, что в скором времени она будет благоустроена.В администрации Октябрьского района подтвердили возможность благоустройства площадки, но отметили необходимость выделения средств из бюджета.