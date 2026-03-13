«Ростов» потерпел сухое поражение от «СКА-ВМФ» в Санкт-Петербурге

Фото: ХК Ростов

Хоккейный клуб «Ростов» не смог справиться с натиском игроков «СКА-ВМФ» и уступил в выездном матче со счетом 0:5. Встреча, состоявшаяся в Санкт-Петербурге, стала для «кондоров» продолжением неудачной серии.Первый период матча прошел под диктовку хозяев. Уже на 9-й минуте Матвей Горбушин удачно сыграл на добивании и вывел «СКА-ВМФ» вперед – 1:0. «Кондоры» долгое время не могли найти свою игру, лишь дважды сумев нанести бросок по воротам соперника.Во втором периоде ростовчане получили шанс поиграть в большинстве, однако реализовать его не удалось. Более того, игроки «СКА-ВМФ», получив численное преимущество после удаления за подножку, сумели отличиться. Используя ошибку вратаря «Ростова» Максима Пузякова, Матвей Кабуш точным броском от синей линии отправил снаряд в девятку, удвоив преимущество своей команды – 2:0.В третьем периоде «СКА-ВМФ» окончательно сломила сопротивление гостей, доведя счет до разгромного. Иван Кузьмин и Александр Шаров, оформивший дубль, установили окончательный результат – 5:0. Вратарь питерцев Глеб Саранчук провел уверенный матч, отразил 24 броска и смог сохранить свои ворота в неприкосновенности, оформив «сухарь».Следующая игра ХК «Ростов» запланирована на 15 марта, где команда встретится с «Динамо СПб».