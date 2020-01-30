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Футбольный клуб «Ростов» одолел «Партизана»

Футбольный клуб «Ростов» одолел «Партизана»
ФК «Ростов» победил «Партизана» в матче второго тура Кубка «Париматч Премьер», со счетом 3:1. Противостояние «желто-синих» и белградской команды состоялось 4 февраля в Дохе, на стадионе «Аспир- Центр».

Первый тайм для ростовского клуба начался тяжело, ведь на 19-й минуте полузащитник Матиас Норман получил травму. Ему на замену вышел нападающий Эльдор Шомуродов, который не растерялся на поле и активно вел мяч к воротам «Партизана». В итоге на 32-й минуте Павел Мамаев забил первый гол.

Во второй половине матча в игру «Ростова» вступил нападающий Александр Долгов. Именно он увеличил преимущество «желто-синих», и счет в их пользу стал 2:0.

К финалу игры ростовский клуб начал действовать активней. К 73-й минуте в угол ворот «Партизана» прилетел мяч от Элдора Шомуродова. Белградцы в свою очередь успели забить только один гол и проиграли со счетом 3:1.

В следующий раз ФК «Ростов» встретится с «Локомотивом». Игра пройдет 9 февраля в Катаре.

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