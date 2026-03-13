В Ростове стоимость килограмма филе индейки достигла почти 700 рублей

В Ростове филе индейки подорожало почти до 700 рублей за килограмм, сравнявшись по цене с акционными говядиной и бараниной.В одном из супермаркетов города цены на индейку оказались неоправданно высокими. Куриное филе, напротив, стоит гораздо дешевле — около 400 рублей за килограмм. Тушка птицы доступна ещё по более низкой цене.Индейке требуется больше ухода, чем курице: ей нужно больше пространства, тепло, качественный корм и особые добавки. Поэтому её выращивание обходится дороже, что сказывается на цене. Но насколько она сложнее в содержании, чем, например, корова?Рост цен на индейку вызван увеличением себестоимости производства: подорожали корма, электричество, газ, топливо, средства защиты и упаковка. Зависимость от импорта (инкубационные яйца, лекарства, техника) также влияет на цены из-за колебаний курса валют. Макроэкономические факторы, такие как высокая ключевая ставка (что делает кредиты дорогими) и рост НДС, усугубляют ситуацию. Кроме того, длинный цикл выращивания индейки по сравнению с курицей увеличивает производственные риски и издержки.