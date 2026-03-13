КДК РФС вынес наказание игроку «Ростова» Андрею Ланговичу за нарушение правил

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вынес наказание игроку «Ростова» Андрею Ланговичу за нарушение правил в матче с «Динамо» МХ. Заседание комитета состоялось 13 марта.

На 29-й минуте матча футболист был удалён с поля. После просмотра видеозаписи эпизода эксперты подтвердили необходимость дисквалификации игрока.

В результате Андрей Лангович был дисквалифицирован на два матча Кубка России, один из которых — условный. Испытательный срок — один год, — сообщает «Чемпионат».
Фото: ФК Ростов
