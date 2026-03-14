Восстановить скейт-площадку на Криворожской в Ростове жильцы должны самостоятельно

Восстановить скейт-площадку на Криворожской ростовчане должны самостоятельно. Это следует из ответа администрации города на площадке Благоустройства.В конце февраля этого года горожане обратились с просьбой отремонтировать спортивную площадку, которая, судя по представленным кадрам, находится в плачевном состоянии. Детская рама прогнила, отдельные части конструкции отвалились, а образовавшиеся провалы стали местом для скопления мусора. Жители выразили крайнее недовольство, ставя под сомнение безопасность использования площадки детьми и невозможность подвергать их риску из-за некачественных конструкций.«Почему наши дети должны рисковать здоровьем из-за некачественных и опасных площадок. Если не можете заменить, просто хотя бы уберите опасное строение, набитое мусором», – гласит обращение возмущенных горожан.Однако, в администрации района объяснили, что в 2017 году данная детская площадка и прилегающая к ней территория уже были отремонтированы в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Более того, в том же году жильцы дома № 26/55 по переулку Оренбургскому, относящегося к этому двору, на общем собрании приняли решение о самостоятельном содержании и ремонте площадки в дальнейшем.Исходя из этого, районная администрация не имеет законных оснований ремонтировать данный объект за счет бюджетных средств. Согласно ответу, ремонт должен быть осуществлен силами самих жильцов, как это было согласовано ими ранее.