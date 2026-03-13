Президент назначил судью и заместителя председателя в суды Ростовской области

Президент Российской Федерации подписал указ о назначении новых судей и заместителей председателей в суды Ростовской области. Информация об этом опубликована на официальном портале правовой информации.Согласно указу, судья Сергей Браславцев, ранее занимавший пост в Ростовском гарнизонном военном суде, переходит на работу в Южный окружной военный суд. История судебной карьеры Браславцева началась в 2006 году с назначения в Хабаровский гарнизонный военный суд. Впоследствии, в 2009 году, он был назначен заместителем председателя Ростовского-на-Дону гарнизонного военного суда.Еще одно кадровое решение касается Натальи Акименко, которая сохранит свою должность заместителя председателя Батайского городского суда. До своего назначения в судебную систему, Наталья Акименко имела опыт работы в различных структурах, включая Севкавбанк, таможенные органы, а также в коммерческих организациях, таких как рыболовецкая артель и сельскохозяйственный потребительский кооператив. В 2006 году она приступила к работе в Азовском городском суде, а в 2019 году заняла пост заместителя председателя Батайского городского суда.Эти назначения призваны укрепить кадровый состав судебной системы региона и обеспечить надлежащее функционирование правосудия.