Подросток на самокате пострадал в ДТП в центре Ростова-на-Дону. Около дома №40 по Театральному проспекту под колеса автомобиля "Шкода Октавия" попал 14-летний подросток.

По данным региональной Госавтоинспекции, авария случилась после полудня 13 марта.. Предварительно установлено, что 43-летний водитель иномарки совершал маневр разворота. В этот момент на проезжую часть неожиданно выехал юный самокатчик. Водитель "Шкоды" не смог своевременно среагировать и предотвратить столкновение.

В результате удара подросток получил травмы. Бригада скорой помощи оперативно доставила его в ближайшее медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Фото: Госавтоинспекция РО
