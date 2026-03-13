Фото: Нейросеть

В Ростове более 500 гектаров обработают от клещей. Об этом проинформировал глава города Александр Скрябин у себя в социальных сетях 13 марта.В текущем году насекомые активизировались уже в начале марта. Это произошло в связи с резким потеплением.По этой причине специалисты приступили к обработке территорий, которые наиболее подверженным распространению паразитов. Вдобавок отрабатываются заявки от жителей по конкретным адресам.На предстоящей неделе планируется обработать 19 объектов. Среди них - парк Авиаторов, участок Кумженской рощи в районе мемориала, территории, расположенные севернее улицы Тимофеева в микрорайоне Платовском и прилегающие к Ростовскому морю.