Многодетной семьи после пожара на Станиславского дали временное жилье

Фото: МЧС РО

В Ростове-на-Дону после пожара в доме № 107 на улице Станиславского многодетной семье предоставили временное жильё. Об этом сообщает об этом сообщает редакция DonDay.Пожар произошёл 9 марта. Возгорание началось в подвале и распространилось на площадь 150 квадратных метров. В результате огонь повредил имущество семьи. Представители местных властей предоставили квартиру в манёвренном фонде и вещи первой необходимости.По словам специалиста, за временным жильём больше никто не обращался. Коммуникации в доме остаются отключёнными.Этот дом был признан аварийным ещё в 2021 году. Несмотря на это, жильцы отказались переезжать и продолжили жить там.