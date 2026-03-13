Новости
Многодетной семьи после пожара на Станиславского дали временное жилье

В Ростове-на-Дону после пожара в доме № 107 на улице Станиславского многодетной семье предоставили временное жильё. Об этом сообщает об этом сообщает редакция DonDay.

Пожар произошёл 9 марта. Возгорание началось в подвале и распространилось на площадь 150 квадратных метров. В результате огонь повредил имущество семьи. Представители местных властей предоставили квартиру в манёвренном фонде и вещи первой необходимости.

По словам специалиста, за временным жильём больше никто не обращался. Коммуникации в доме остаются отключёнными.

Этот дом был признан аварийным ещё в 2021 году. Несмотря на это, жильцы отказались переезжать и продолжили жить там.
Фото: МЧС РО
