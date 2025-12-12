Новости
У 11 игроков футбольного клуба "Ростов" в 2026 году завершаются контракты

Согласно данным Transfermarkt, у 11 футболистов "Ростова" заканчиваются контракты в 2026 году.

Арендное соглашение Даниила Одоевского подходит к концу. Помимо этого, Хидаета Ханкича, сыгравший ограниченное количество матчей за команду за последние два года, также в следующем году завешается соглашения.

В перечень игроков, чьи соглашения истекают в будущем году, также включены Данил Прохин, Герман Игнатов, Евгений Чернов, Даниил Шанталий, Илья Жбанов, Хорен Байрамян, Мохаммад Мохеби, Егор Голенков и Антон Шамонин.

Однако, существует вероятность, что клуб предложит игрокам новые контракты.

Стоит отметить, что Мохаммад Мохеби и Егор Голенков ранее заявляли о своем желании остаться в команде и продолжать выступать за "Ростов".
Фото: ФК Ростов
