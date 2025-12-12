Фото: Ростовский-на-Дону зоопарк

В Ростовском зоопарке выбрали имя зубренку. Об этом рассказали 10 декабря в пресс-службе зоосада.В этом году семья зубров пополнилась двумя малышами. Младший из них родился 30 сентября, в День зубра. Зубренку исполнилось уже два месяца. Сотрудники зоопарка решили наконец дать ему имя. Для этого они обратились к подписчикам в социальных сетях. Людей попросили предложить свой вариант клички. Единственное условие - имя должно начинаться на слог «МУ». Было предложено примерно сто имен. Вскоре зоопарк выбрал 10 из них и организовал голосование. Из 489 голосов больше всего, 90, было отдано «Муане». Новое имя внесут в Племенную книгу зубров, рожденных в Ростовском зоопарке.