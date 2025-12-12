Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовском зоопарке выбрали имя зубренку

В Ростовском зоопарке выбрали имя зубренку
В Ростовском зоопарке выбрали имя зубренку. Об этом рассказали 10 декабря в пресс-службе зоосада.

В этом году семья зубров пополнилась двумя малышами. Младший из них родился 30 сентября, в День зубра. Зубренку исполнилось уже два месяца. Сотрудники зоопарка решили наконец дать ему имя. Для этого они обратились к подписчикам в социальных сетях. Людей попросили предложить свой вариант клички. Единственное условие - имя должно начинаться на слог «МУ». Было предложено примерно сто имен. Вскоре зоопарк выбрал 10 из них и организовал голосование. Из 489 голосов больше всего, 90, было отдано «Муане». Новое имя внесут в Племенную книгу зубров, рожденных в Ростовском зоопарке.
Фото: Ростовский-на-Дону зоопарк
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.