Беспилотную опасность объявили на территории всей Ростовской области поздним вечером 12 декабря
Вечером 12 декабря в Ростовской области было объявлено о беспилотной угрозе. Около 20:00 жители региона получили соответствующее оповещение.
Населению рекомендовали укрыться в зданиях и избегать нахождения рядом с окнами. Следует напомнить, что в течение предыдущей ночи в небе над областью была отражена атака трех беспилотных летательных аппаратов. Дроны были перехвачены в Ростове-на-Дону, Таганроге и Верхнедонском районе.
Среди людей никто не пострадал.