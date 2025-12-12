Новости
Беспилотную опасность объявили на территории всей Ростовской области поздним вечером 12 декабря

Вечером 12 декабря в Ростовской области было объявлено о беспилотной угрозе. Около 20:00 жители региона получили соответствующее оповещение.

Населению рекомендовали укрыться в зданиях и избегать нахождения рядом с окнами. Следует напомнить, что в течение предыдущей ночи в небе над областью была отражена атака трех беспилотных летательных аппаратов. Дроны были перехвачены в Ростове-на-Дону, Таганроге и Верхнедонском районе.

Среди людей никто не пострадал.
Фото: РСЧС
