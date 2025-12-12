Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Ростовчанку Валю Карнавал захейтили после выхода нового трека «Мы в клуб»

Ростовчанку Валю Карнавал захейтили после выхода нового трека «Мы в клуб»
Валю Карнавал захейтили после выхода нового трека «Мы в клуб». Массу негативных комментариев оставили люди 12 декабря.

Последние месяцы блогерша старается активно развиваться в творческом плане. Девушка даже научилась пользоваться диджейским пультом. Вероятно, после этого она решила выпустить трек «Мы в клуб». Строчки гласят:

- Только ночь, бас, танцы, ночь в ярких мозгах,
Она только ночью разрешит себе быть разной,
Все «нельзя» ей можно, такой смысл в каждой фразе,
Мурашки по коже — эквалайзер, - сказано в песне.

Хейтеры заявили, что трек и клип выглядят вульгарно. Люди заявили, что все песни ростовчанки похожи друг на друга, с «кривляниями в кадре». Однако на хейт Карнавал старается не реагировать.
Фото: СоцСети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.