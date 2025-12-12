Ростовчанку Валю Карнавал захейтили после выхода нового трека «Мы в клуб»

Фото: СоцСети

Валю Карнавал захейтили после выхода нового трека «Мы в клуб». Массу негативных комментариев оставили люди 12 декабря.Последние месяцы блогерша старается активно развиваться в творческом плане. Девушка даже научилась пользоваться диджейским пультом. Вероятно, после этого она решила выпустить трек «Мы в клуб». Строчки гласят:- Только ночь, бас, танцы, ночь в ярких мозгах,Она только ночью разрешит себе быть разной,Все «нельзя» ей можно, такой смысл в каждой фразе,Мурашки по коже — эквалайзер, - сказано в песне.Хейтеры заявили, что трек и клип выглядят вульгарно. Люди заявили, что все песни ростовчанки похожи друг на друга, с «кривляниями в кадре». Однако на хейт Карнавал старается не реагировать.