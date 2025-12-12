Почти на три месяца в Ростове-на-Дону ограничат движение на улице Еременко

Фото: Donday

В Ростове-на-Дону почти на три месяца будет частично перекрыто движение по улице Еременко. Данная информация была доведена до сведения жителей города Департаментом автомобильных дорог и организации дорожного движения.Как пояснили в департаменте, временные неудобства связаны с проведением работ по прокладке подземных инженерных сетей, в частности, электрокабелей. В связи с этим будет введено ограничение на перемещение как автомобильного, так и пешеходного трафика.Ограничения коснутся улицы Еременко - на отрезке от проспекта Маршала Жукова до улицы Зарядного, улицы Зарядного - на участке от Еременко до улицы Жданова, а также улицы Жданова - на участке от Зарядного до здания, расположенного по адресу: улица Малиновского, 33 (по улице Жданова).Действие ограничений для транспортных средств начнется 24 декабря 2025 года и продлится до 3 апреля 2026 года.