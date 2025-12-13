В Ростовской области временно изменится расписание целого ряда пригородных электричек
Жителям Ростовской области – изменения в расписании пригородных поездов с 13 по 20 декабря.
Ростов-на-Дону, 12 декабря 2025 г. Северо-Кавказская железная дорога (СКЖД) информирует о временных изменениях в расписании движения пригородных электропоездов в Ростовской области. Это связано с проведением плановых ремонтных работ на железнодорожных путях, которые будут проходить с 13 по 20 декабря.
Временные корректировки затронут значительное количество электричек, курсирующих по региону. Особое внимание стоит обратить на следующие изменения:
13-19 декабря:
Поезд № 6164 Лихая - Ростов Главный: отправление из Лихой – по расписанию (4:31), прибытие в Ростов Главный – в 8:50 (опоздание – на 5 минут).
Изменения в расписании поездов № 6403 Батайск - Ростов Главный (отправление из Батайска - в 09:16 +1 минута), № 6404 Ростов Главный - Батайск (отправление из Ростова Главного - в 08:42 (+3 минуты)) и № 6519 Таганрог - Ростов Главный.
15-18 декабря:
Поезд № 7115 Ростов-Западный - Ростов Главный: прибытие на станцию Ростов Главный - в 8:30 (опоздание - на 5 минут).
15-19 декабря:
Изменения в расписании поездов № 7132 Ростов Главный - Ростов-Западный (задержка до 9 минут) и № 7134/7133 Ростов-Западный - Ростов Главный (задержка до 13 минут).
18 декабря будут изменены графики движения около 20 пригородных поездов. Примеры:
- Поезд № 6025 Азов - Ростов Главный: отправление из Азова - по расписанию (14:08), прибытие в Ростов Главный - в 15:21 (опоздание - на 4 минуты).
- Поезд № 6174/6173 Ростов Главный - Орловка Кубанская: отправление из Ростова Главного по расписанию (13:08), прибытие в Орловку - в 14:43 (опоздание - на 3 минуты).
19 декабря изменяется график движения 17 пригородных электричек.
20 декабря изменения коснутся четырех поездов.
- Поезд № 6155 Ростов Главный - Лихая: отправление из Ростова Главного – в 06:03 (на 8 минут раньше расписания).
- Поезд № 6365 Глубокая - Кутейниково: среднее время задержки составит около 19 минут.
- Поезд № 6518 Кутейниково - Лихая (в составе составного поезда № 6518/6516 Кутейниково - Лихая - Ростов): отправление из Кутейниково - в 03:40 (опоздание - на 18 минут), прибытие в Лихую - в 06:06 (опоздание - на 2 минуты).
- № 6516 Лихая - Ростов Главный отправится и прибудет с минутной задержкой.
Все поезда будут следовать со всеми предусмотренными остановками. Пассажирам рекомендуется ознакомиться с актуальным расписанием на сайте СКЖД, в пригородных кассах вокзалов, а также на информационных стендах и табло.