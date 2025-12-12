В Ростовской области 12 декабря введен желтый уровень угрозы по БПЛА
В Ростовской области 12 декабря объявили желтый уровень опасности из-за зафиксированной активности беспилотников. Сообщения об этом начали распространяться в мониторинговых каналах около восьми часов вечера.
Этот уровень угрозы указывает на присутствие замеченных дронов вблизи границ региона. Экстренные службы переведены в режим усиленной готовности. Населению рекомендовано сохранять спокойствие и доверять только проверенным новостным ресурсам.