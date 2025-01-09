Состав на зимние сборы «Ростов» объявил в стиле популярного сериала «Игра в Кальмара»
Футбольный клуб «Ростов» анонсировал список игроков, которые примут участие в зимних тренировках. Состав игроков руководство клуба оформило в духе известного сериала «Игра в кальмара». Информация о предстоящих сборах была размещена в официальных аккаунтах в соцсетях.
В состав команды вошли защитники: Илья Жбанов, Николай Поярков, Умар Сако, Андрей Лангович, Виктор Мелёхин, Илья Вахания, Максим Осипенко, Никита Бабакин, Эяд Эль-Аскалани, Герман Игнатов, Максим Радченко,.
Полузащитники: Имран Азнауров, Алексей Миронов, Хорен Байрамян, Мохаммад Мохеби, Кирилл Щетинин, Родриго Саравия, Данил Глебов, Алексей Колтаков,Алексей Сутормин, Илья Зубенко, Даниил Шанталий, Константин Кучаев, Иван Комаров.
Вратари: Даниил Одоевский, Рустам Ятимов, Ярослав Соловьёв, Хидает Ханкич.
Нападающие: Денис Титов, Николай Комличенко, Роналдо, Иван Петров, Егор Голенков, Кирилл Чебураков.
Уже 10 января команда завершит отпуск. Тренировочный процесс начнется 12 января и продлится до 23 февраля. Основная часть сборов пройдет в тренировочном лагере, расположенном в Объединенных Арабских Эмиратах.