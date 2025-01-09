Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

Состав на зимние сборы «Ростов» объявил в стиле популярного сериала «Игра в Кальмара»

Состав на зимние сборы «Ростов» объявил в стиле популярного сериала «Игра в Кальмара»

Футбольный клуб «Ростов» анонсировал список игроков, которые примут участие в зимних тренировках. Состав игроков руководство клуба оформило в духе известного сериала «Игра в кальмара». Информация о предстоящих сборах была размещена в официальных аккаунтах в соцсетях.

В состав команды вошли защитники: Илья Жбанов, Николай Поярков, Умар Сако, Андрей Лангович, Виктор Мелёхин, Илья Вахания, Максим Осипенко, Никита Бабакин, Эяд Эль-Аскалани, Герман Игнатов, Максим Радченко,.

Полузащитники: Имран Азнауров, Алексей Миронов, Хорен Байрамян, Мохаммад Мохеби, Кирилл Щетинин, Родриго Саравия, Данил Глебов, Алексей Колтаков,Алексей Сутормин, Илья Зубенко, Даниил Шанталий, Константин Кучаев, Иван Комаров.

Вратари: Даниил Одоевский, Рустам Ятимов, Ярослав Соловьёв, Хидает Ханкич.

Нападающие:  Денис Титов, Николай Комличенко, Роналдо, Иван Петров, Егор Голенков, Кирилл Чебураков.

Уже 10 января команда завершит отпуск. Тренировочный процесс начнется 12 января и продлится до 23 февраля. Основная часть сборов пройдет в тренировочном лагере, расположенном в Объединенных Арабских Эмиратах.
Фото: ФК "Ростов"
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.