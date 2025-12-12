В Ростовской области установили охранные зоны для двух объектов культурного наследия

Фото: Соцсети

Правительство Ростовской области утвердило постановления об установлении охранных зон для двух значимых объектов культурного наследия: Дома помещика в Миллерово и «Жилого дома с мозаичным тематическим панно на северном фасаде» в Шахтах. Соответствующие документы опубликованы на официальном сайте правительства региона.Дом помещика в Миллерово, трагически известный как место расположения немецкого штаба и тюрьмы лагеря «Дулаг-125» в 1942 году, является свидетелем страшных событий Великой Отечественной войны. «Миллеровская яма», как прозвали этот лагерь, стала местом гибели около 40 тысяч человек в период с июля по декабрь 1942 года. В 2020 году рядом с лагерем была обнаружена «расстрельная яма», содержащая останки более 250 мирных жителей, включая 12 детей и 14 женщин.Вторым объектом, получившим охранную зону, стал жилой дом в городе Шахты, украшенный мозаичным панно. Здание было построено в 1927 году, а в 1970-е годы его фасад украсила мозаика, изображающая Владимира Ленина с лозунгом «Коммунизм — это есть советская власть плюс электрификация всей страны». На заднем плане панно изображен индустриальный пейзаж. К сожалению, имя автора мозаики не сохранилось.Оригиналы проектов охранных зон переданы на хранение в комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области. Установление этих зон позволит обеспечить сохранность объектов и их исторического окружения для будущих поколений - Дома помещика в Миллерово и «Жилого дома с мозаичным тематическим панно на северном фасаде» в Шахтах. Соответствующие документы опубликованы на официальном сайте правительства региона.Дом помещика в Миллерово, трагически известный как место расположения немецкого штаба и тюрьмы лагеря «Дулаг-125» в 1942 году, является свидетелем страшных событий Великой Отечественной войны. «Миллеровская яма», как прозвали этот лагерь, стала местом гибели около 40 тысяч человек в период с июля по декабрь 1942 года. В 2020 году рядом с лагерем была обнаружена «расстрельная яма», содержащая останки более 250 мирных жителей, включая 12 детей и 14 женщин.Вторым объектом, получившим охранную зону, стал жилой дом в городе Шахты, украшенный мозаичным панно. Здание было построено в 1927 году, а в 1970-е годы его фасад украсила мозаика, изображающая Владимира Ленина с лозунгом «Коммунизм — это есть советская власть плюс электрификация всей страны». На заднем плане панно изображен индустриальный пейзаж. К сожалению, имя автора мозаики не сохранилось.Оригиналы проектов охранных зон переданы на хранение в комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области. Установление этих зон позволит обеспечить сохранность объектов и их исторического окружения для будущих поколений.