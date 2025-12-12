В Ростове на борьбу с гололедом потратят 6,6 миллиона рублей

Фото: нейросеть

Городские власти Ростова планируют потратить 6,6 миллиона рублей на закупку реагента для борьбы с наледью на улицах. Информация об этом будет опубликована на сайте госзакупок 12 декабря.Заказчиком выступает муниципальное предприятие МПП ЖКХ. Предприятие планирует приобрести 140 тонн магния хлористого технического. Этот реагент эффективно справляется с ледяным покровом на дорогах. Он состоит из магния и хлора, чаще всего в виде магниевой соли соляной кислоты. При контакте со снегом или льдом этот реагент вызывает их таяние.Принять участие в тендере можно до 19 декабря. Победителя объявят в тот же день, и с ним заключат договор, который будет действовать до конца 2026 года.