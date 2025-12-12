В Ростове на борьбу с гололедом потратят 6,6 миллиона рублей
Городские власти Ростова планируют потратить 6,6 миллиона рублей на закупку реагента для борьбы с наледью на улицах. Информация об этом будет опубликована на сайте госзакупок 12 декабря.
Заказчиком выступает муниципальное предприятие МПП ЖКХ. Предприятие планирует приобрести 140 тонн магния хлористого технического. Этот реагент эффективно справляется с ледяным покровом на дорогах. Он состоит из магния и хлора, чаще всего в виде магниевой соли соляной кислоты. При контакте со снегом или льдом этот реагент вызывает их таяние.
Принять участие в тендере можно до 19 декабря. Победителя объявят в тот же день, и с ним заключат договор, который будет действовать до конца 2026 года.