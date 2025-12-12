Судья Ростова уходит в отставку после разрешения ВККС в возбуждении дела в коррупции

Фото: Дондей

Один из фигурантов коррупционного скандала в Советском районном суде Ростовской области, судья Артур Маслов, официально заявил о своем намерении уйти в отставку. Это решение последовало после того, как Высшая квалификационная коллегия судей согласилась возбудить уголовное дело против группы судей, включающей Маслова.Ранее стало известно, что экс-председатель Советского районного суда Елена Коблева оказалась в центре внимания правоохранительных органов по подозрению в организации преступной группы, занимавшейся вымогательством денежных средств за благоприятные судебные решения. Помимо нее, следствие выявило участие в схеме бывших судей Эльмиры Пономаревой, Олега Батальщикова, Натальи Цмакаловой и действующего мирового судьи Артура Маслова.Подозреваемые обвиняются в получении взяток за вынесение вердиктов в интересах определенных лиц.# Судья Артур Маслов подал в отставку после возбуждения уголовного дела. Его решение будет рассмотрено на ближайшем заседании Квалификационной коллегии судей Ростовской области, которое состоится 19 декабря текущего года.